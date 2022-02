Acre fica isolado por terra com BR-364 interditada após transbordo de rio em RO

Próximo do pico da Ômicron, é cada vez maior o número de mortos por Covid-19 que não tomaram nenhuma dose da vacina no Acre. O número cresceu 7,5% em pouco mais de 20 dias: eram 31,8% no dia 2 de fevereiro e nesta quarta-feira (23) o percentual saltou para 34,2%.

Os números absolutos também são maiores: em 2/2 foram 63 óbitos enquanto hoje são 115.

Pelos dados fornecidos pelo diretor de Vigilância em Saúde da Sesacre, Gabriel Mesquita, atualmente são 8,1% com a 1ª dose, 41,4% com duas doses e 5,5% com 3 doses.

O percentual dos que não prestaram informação caiu de 15,8% para 10,8%. Segundo Gabriel, a condição clínica do paciente impediu que ele informasse se tinha ou não se vacinado.

Atualmente são 47 internados por Covid-19 nas unidades especializadas do Acre.