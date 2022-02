Você aceitaria um chip no seu cérebro?! O anticristo chegou?

Se você ainda não ouvir falar no Neuralink se prepare. Ele existe e já preocupa cientistas do mundo todo. E com muita razão. Mas, para que serve mesmo o Neuralink? Antes, é preciso lembrar que o autor do projeto é o CEO da Tesla Motors, Elon Musk. Neuralink é uma interface cérebro-computador – também conhecida como BCI (Brain-Computer Interface) com o objetivo de fazer leitura cerebral através de um módulo preso do lado de fora da cabeça, capaz de receber informações a partir de ligações embutidas no cérebro. Será um chip implantado na cabeça.

Para o chip funcionar em nosso cérebro será conectado a 12 mil satélites da Star Link em órbita da Terra, ou seja, nossos miolos estarão conectados à internet como Neo no filme Matrix. A pessoa pode ficar presa para sempre dentro da rede. Acontece que a Bíblia, o antigo Oráculo de Deus tão atacado nos dias de hoje, prevê em suas profecias a implantação de uma marca como essa na cabeça ou no braço de uma pessoa. É a “marca do anticristo”. Sem a marca, as pessoas não terão acesso a comida, dinheiro e tudo o mais para sua sobrevivência.

Os que não aceitarem a marca e morrerem sem o chip (a marca) serão salvos e livres. As que aceitarem, estarão presas para sempre a um sistema biotecnológico chamado inferno. É o que dizem muitos intérpretes da Palavra de Deus. Essa é a ideia do Elon Musk. Acontece que neurocientistas de Standford já estão usando o Neuralink em humanos. Tirando Deus e profecias da história, pode ser o fim do homo sapiens e o início de uma nova raça homem-máquina. É o que deseja Mister Musk: ser como Deus. Aliás, esse é o sonho de todo homem desde lúcifer os faraós do antigo Egito.