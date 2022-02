Vingança pode ter sido causa da execução de monitorado no segundo distrito

Conhecido como “Anjo da Morte”, o criminoso Fábio Feitosa de Souza responde por nada menos que nove assassinatos e ainda cumpre pena por latrocínio. E a ficha dele não se resume a isso. Nesta quarta-feira (23), ele será interrogado em nova denúncia do Ministério Público por crime de homicídio.

A audiência de instrução e julgamento será na 1ª Vara do Tribunal do Júri, cuja juíza titular é a magistrada Luana Cláudia de Albuquerque Campos. Nesse caso, Fábio foi denunciado pelo MP pela prática de homicídio duplamente qualificado, tendo como vítima Luiz Carlos Freitas de Lima, executado a tiros na Baixada do Sobral.

De acordo com o inquérito policial conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na noite do dia 23 de janeiro do ano passado, o “Anjo da Morte” portava uma pistola automática quando atacou a vítima, que estava sentado numa cadeira na esquina da rua União com Ramos de Azevedo, no bairro Boa União, e o executou com vários tiros.

O crime decorreu da disputa de facções na região. Em depoimento prestado na Delegacia de Flagrante (DEFLA), no ano passado, Fábio confessou já ter executado nove pessoas. Como tinha mandados de prisão por homicídio, assalto e associação criminosa foi encaminhado ao presídio onde permanece preso.

No ano passado, o criminoso foi sentenciado pelo Juiz da 4ª Vara Criminal de Rio Branco, Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, a 29 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de latrocínio, sendo a vítima o vigilante Vinícius Maia. O crime aconteceu no ano de 2014.