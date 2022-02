Veja os principais benefícios da internet 5G

Desde a sua criação, em 2018, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) já recuperou mais de R$ 30 milhões em tributos sonegados ao Fisco do Acre.

O valor foi informado nesta terça-feira (22) durante reunião do Cira, do qual fazem parte o Ministério Público do Estado do Acre, Procuradoria Geral, a Polícia Civil, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O Cira tem função importante no que diz respeito à recuperação de ativos, que são dívidas de impostos que foram sonegados ou fraudados pelos contribuintes e que poderiam ter sido convertidos no fortalecimento das instituições do Estado e em investimentos na prestação dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança.