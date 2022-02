Nível do Rio Acre reduz e fica abaixo da cota de alerta nesta quarta

Nesta terça-feira, 22, em Brasília, o governador Gladson Cameli se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em busca de ajuda para enfrentar o problema das enchentes no Acre, mais especificamente no município de Jordão.

Após relatar a gravidade do problema das enchentes no estado ao ministro, a exemplo do que ocorreu no ano passado, Gladson contou que equipes do governo se encontram na cidade do Jordão que tem mais de 60% da área atingida pela enchente. “Já enviei uma equipe para o Jordão, com secretários e integrantes de vários órgãos, para ajudar no que for necessário. Tivemos a notícia de que as águas haviam baixado, mas não podemos ficar parados, pois pode haver repiquete, com novas enchentes não só no Jordão, como também em outros municípios”, declarou.

Sensibilizado pela situação dos moradores de Jordão, Marinho assegurou o apoio da estrutura do governo federal, lembrando a necessidade de medidas burocráticas necessárias. “Precisamos apenas da publicação do decreto de emergência”, disse o ministro, alertando ainda que os prefeitos precisam fazer a prestação de contas dos recursos liberados no ano passado.