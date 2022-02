Alan, Socorro e Valmir Ribeiro estão cotados para a vaga de vice de Gladson Cameli

A escolha pela vaga de vice na chapa do governador Gladson Cameli (Progressistas), certamente não terá interferências partidárias e com isso, três nomes ganham força nos bastidores: o deputado federal Alan Rick, pré-candidato ao senado, a secretária de educação, Socorro Neri e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Valmir Ribeiro.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas por interlocutores próximos de Cameli, com o nome de Alysson Bestene praticamente descartado do páreo, em virtude de Bestene desejar disputar uma das oito cadeiras na Câmara Federal, Gladson tem em mente nomes técnicos e que sejam de sua inteira confiança para lhe ajudar a trocar a máquina pública em eventuais ausências do Estado.

O mais cotado para a vaga é o da secretaria de educação, Socorro Neri, porém, há uma rejeição por líderes partidários, tendo em vista que Neri ainda não está filiada a nenhum partido do grupo governista, entretanto, sua experiência em gestão, pulso firme e uma boa relação pessoal são fatores primordiais avaliados por Cameli.

O nome do conselheiro do Tribunal de Contas, Valmir Ribeiro, foi colocado em pauta há pouco tempo, mas, tem grande possibilidade de ser escolhido caso Socorro Neri queira também disputar uma vaga de deputada federal nas eleições deste ano. Além disso, Ribeiro tem em seu currículo uma vasta experiência técnica, além de ser bem relacionado com os demais poderes do Estado.

Por fim, não menos importante, está em pauta o nome do deputado federal Alan Rick, do Democratas, que aguarda a definição de quem será o candidato ao senado da República escolhido pelo Palácio Rio Branco. Caso Alan não seja ‘ungido’ e os demais nomes citados não aceitem o desafio, Gladson poderá escolher Rick para ser seu vice na chapa de reeleição ao governo do Estado. Entre os motivos que levariam Cameli a escolher o parlamentar, está sua fidelidade partidária e política aos projetos do governo nos últimos anos, além de ser um dos deputados federais mais próximos do chefe do executivo acreano.

Ao ac24horas, o governador Gladson Cameli não deu pistas de quem de fato será seu vice no pleito eleitoral deste ano, contudo, garantiu, mais uma ve que o vice será de sua escolha. “Eu não abro mão de escolher meu vice”, declarou.