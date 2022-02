Rio Acre tem vazante em Brasiléia e Xapuri; Assis Brasil registra pequena elevação

Nos municípios acima de Rio Branco, em Assis Brasil foi registrada uma pequena elevação nesta manhã, enquanto em Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri o rio continua apresentando redução.

Na medição das 6h15 desta manhã, Assis Brasil tem nível de 4,37 metros; a estação de Brasiléia indica 4,65 metros; e Xapuri registra 7,41 metros.

A vazante das últimas 24 horas registrada na maior parte do curso do rio acima de Rio Branco começou a refletir na capital no começo da noite desta segunda-feira (21).

O nível do Rio Acre recuou cerca de 10 centímetros em Rio Branco entre às 18h de ontem e às 6h de hoje.

De acordo com a leitura da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal, o manancial que tinha 13,90 metros na noite desta segunda-feira (21) amanheceu nesta terça-feira (22) com 13,80 metros.

Os dados da plataforma da Agência Nacional de Águas (ANA) indicam redução de 14 metros, registrados às 9h45 de ontem, para 13,86 às 6h45 de hoje.

Boletim Extraordinário do Serviço Geológico do Brasil – CPRM – emitido às 22h desta segunda-feira, afirmou que na estação de Rio Branco, o cenário atual indica que o nível do rio irá tender a estabilidade e queda.