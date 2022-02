No Acre, índios recolhem na lama alimentos descartados por comerciantes durante enchente

O Rio Acre chegou aos 12,78 metros às 10h45 da manhã deste domingo (20) e está a menos de 2 metros da cota de Alerta na capital, que é de 13,50 metros.

Na estação de monitoramento do Riozinho do Rola, no ramal do Barro Alto, o nível do rio às 10h15 da manhã deste domingo era de 11,93 metros. O afluente tem grande contribuição para o nível do Rio Acre em Rio Branco.

Nas últimas 24 horas, a elevação do nível das águas do Rio Acre foi de 1,76 metros, consequência de mais 70 milímetro de chuva que caíram em Rio Branco neste sábado (19), de acordo com a Defesa Civil Municipal.

Os dados da Agência Nacional de Águas (ANA) indicaram cerca de 50 mm de chuvas na capital nas últimas 24 horas, porém o boletim da Defesa Civil municipal divulgado na manhã deste domingo apontou um dado mais alto: 70,4 mm.

O boletim do Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Acre (SAH) do último dia 18, sexta-feira passada, feito pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), já indicava que o Rio Acre ultrapassaria a cota de Alerta no dias seguintes.

Para os próximos 14 dias, o CPRM previu episódios de chuvas na forma de pancadas, podendo haver acumulados da ordem de 118 mm ao longo do período. Episódios mais intensos estavam previstos para ocorrer por volta entre os dias 20 e 26 de fevereiro.

Em Assis Brasil, o Rio Acre registrava, na manhã deste domingo 3,97 metros, com 0,2 mm de chuvas nas últimas 24 horas. Em Brasiléia, no mesmo horário, o nível do rio era de 5,48 metros, com 0,2 mm de chuvas. Já em Xapuri, o rio atingiu 8,22 m nesta manhã, com 13 mm de chuvas.

Voltando ao boletim do Serviço Geológico do Brasil, que opera as estações administradas pela ANA, não se vislumbrava a possibilidade de o Rio Acre atingir a cota de inundação nos próximos dias, com base nas chuvas previstas.

Os níveis dos rios informados nesta nota estão disponíveis no aplicativo Hidroweb, plataforma da Agência Nacional de Águas (ANA).