Detento monitorado é executado com quatro tiros em bar no segundo distrito

Em seu primeiro pronunciamento em 2022, o deputado Jonas Lima (PT) disse nesta terça-feira (22) que está solidário ao povo do Jordão neste momento de dificuldade. No entanto, diz ele, ações de parte do governo já deveriam ter sido implementadas.

“Quero falar para a população rural do Acre. Nossa preocupação é com os ramais. Muita chuva e o Deracre passou o verão inerte”, denuncia o parlamentar do PT.

Em Cruzeiro do Sul, muitos ramais estão isolados e a hora é esta de enviar equipamentos para ajudar as famílias do Vale do Juruá.

Lima pediu intervenção dos deputados, especialmente aqueles que tem base política no Juruá.