Alan Rick garante emenda para instalação de laboratório em aldeia

Dados do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referentes à primeira quinzena de fevereiro, apontam que a Região Norte apresentou o preço médio mais caro do País para o etanol e o diesel.

Mesmo com recuo de 0,97% no valor do etanol, o litro do combustível na região fechou a R$ 6,021. Já o diesel comum apresentou alta de 0,73% em relação a janeiro, com R$ 6,043; e o S-10, com alta de 1,12%, passou a custar R$ 6,119.

O Acre se destacou com o maior preço médio para o diesel. O tipo comum fechou o período a R$ 6,445, alta de 0,81%; e o S-10 a R$ 6,444, alta de 1,54%.

A gasolina comercializada no Norte foi a única entre as regiões do País a apresentar alta no preço médio. O combustível aumentou 0,22% e passou de R$ 6,889 para R$ 6,904.

Ainda sobre o recorte nacional, os postos de abastecimento do Amapá comercializaram a gasolina pelo menor preço médio do País, a R$ 6,388, alta de 0,05% em relação ao mês anterior. O Estado registrou a maior redução para o diesel comum, de 1,94%, que passou de R$ 5,982 para R$ 5,866.

Já o Pará apresentou o maior valor médio para o etanol (R$ 6,560), redução de 0,73%. O Amazonas apresentou a maior redução do País no valor do diesel S-10, de 0,14%, que passou de R$ 5,744 para R$ 5,736.

Na análise regional, o Pará fechou o período com a gasolina a R$ 7,170, alta de 0,39%, maior preço médio da região. O etanol nos postos paraenses também fechou com o maior valor, a R$ 6,560, porém com baixa de 0,73% no preço. A gasolina comercializada nas bombas do Amapá foi a mais barata da região no período (R$ 6,388), alta de 0,05%.

Rondônia apresentou a maior redução da região no preço do etanol. O valor do litro do combustível recuou 3,54% e passou de R$ 6,291 para R$ 6,068. Os postos rondonienses registraram a maior alta no preço do diesel S-10, de 1,72%, que passou de R$ 5,999 para R$ 6,102. Já a maior alta no preço da gasolina foi registrada em Roraima (0,49%), cujo valor passou de R$ 6,958 para R$ 6,992. O Pará apresentou o maior aumento da região no valor do diesel comum, 2,23%, de R$ 6,066 para R$ 6,201.

Além da maior redução no valor do diesel S-10 no recorte nacional, o Amazonas se destacou com as menores médias para o tipo comum e S-10 no comparativo com os Estados do Norte e também com o menor preço médio para o etanol, que teve recuo de 0,02% no preço e fechou a R$ 5,353. Bem como na análise nacional, na regional, o Acre fechou com o maior preço médio para o litro do diesel comum e S-10.

“Novamente o Norte fecha um período com o maior valor médio para a maioria dos combustíveis, porém, vale destacar que a região foi a única do Brasil que teve Estados que apresentaram queda no valor do diesel, como é o caso do Amazonas e do Amapá, conforme o último levantamento da Ticket Log. De acordo com relação 70/30, a gasolina ainda é o combustível mais vantajoso para abastecimento em todos os Estados do Norte, com ressalva apenas para o Amapá, que não teve indicação na análise”, aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.