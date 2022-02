Rio Acre estabiliza em torno dos 14 metros nas últimas 6 horas

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou na manhã desta segunda-feira, 21, a assinatura do protocolo de intenções para 2022, entre o Banco da Amazônia S.A e o governo do Acre. O termo deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nos próximos dez dias.

O objetivo da assinatura do ato é promover ações coordenadas, integradas, cooperadas e com corresponsabilidade para impulsionar o desenvolvimento local no Estado, alinhados aos resultados prospectados no Plano de Aplicação de Recursos do FNO e no Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros de todas as fontes para o ano de 2022, elaborados pelo Banco da Amazônia.

Favorável à parceria, o governador Gladson Cameli (Progressistas) enalteceu o acréscimo de recursos que em sua gestão passou de mais de R$ 286 milhões para R$ 529 milhões. “O maior problema que temos é o desemprego nesse período de pandemia. Então, os números são prova que essa política do agronegócio está dando certo. Nós temos que deixar a agricultura sustentável para deixar o povo trabalhar”, declarou.

O presidente regional do Banco da Amazônia, Valdecir Tose, enfatizou que o banco é voltado ao desenvolvimento e que o foco é pedir apoio ao Estado para fomentar o desenvolvimento a quem deseja empreender no Acre. “O banco tem uma presença significativa no Acre com mais de 10 agências. Queremos trabalhar juntos em parceria com o Estado”, comentou.

Tose destacou que o banco atingiu R$ 13 milhões na região norte em 2021, sendo R$ 8 milhões no agronegócio no Acre. Em razão dos bons números, o presidente defendeu um maior investimento na zona rural. “Temos que estimular o produtor rural a levar os filhos para trabalhar no campo”.

O acordo visa beneficiar empreendedores que desenvolvem atividades nos setores produtivos do Estado, conforme programas específicos definidos pelo Banco da Amazônia e os programas prioritários do Governo Federal e do Governo do Estado, em benefício da sociedade

local.

O Banco da Amazônia disponibilizará aos setores produtivos ao Acre, recursos financeiros de até R$ 535,27 milhões, sendo R$ 430,87 milhões para crédito de fomento e R$ 104,40 milhões na Carteira Comercial.

Além dos recursos, serão disponibilizados para as unidades federadas da Região Norte, conforme a demanda apresentada pelos estados, recursos financeiros adicionais da fonte FNO no valor de até R$ 1,90 milhão para fins de financiamento ao Programa Estudantil FIES.

Serão disponibilizados ainda, recursos financeiros de outras fontes operacionalizadas no valor de até R$ 210,00 milhões, que serão contratados, segundo a demanda apresentada pelo Estado.

O Protocolo de Intenções tem vigência pelo período de 1 (um) ano, podendo ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo entre os partícipes, desde que para fiel execução do objeto descrito da cláusula primeira. A parceria tem como meta mobilizar e integrar as classes produtoras e demais parceiros institucionais para a aplicação dos recursos de fomento, em apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos do Estado, em bases sustentáveis.