PM faz abordagens surpresas a ônibus e medida agrada usuários

O deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, já acionou os órgãos competentes do Estado para atuarem na situação que enfrentam inúmeras famílias atingidas pelo transbordamento do Rio Jordão, no município que tem o mesmo nome do afluente, no interior do Acre.

A Defesa Civil apontou que a enchente já atinge 60% da cidade. Com o transbordamento, as águas dos rios Jordão e Tarauacá se unem, dificultando a realidade da população.

“Nos solidarizamos com toda essa situação de calamidade enfrentada pelo município do Jordão. Nosso gabinete já acionou os órgãos do governo, no sentido de garantir uma intervenção de urgência para atender as famílias afetadas”, destacou o parlamentar.

Longo explicou que as secretarias já estão trabalhando no repasse de materiais como cestas básicas e produtos de limpeza. “Faremos o possível para que os danos sejam os menores”, finalizou.