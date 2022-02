Nem a Mãe Dináh saberia prever 

A REUNIÃO de ontem das lideranças regionais do PP, com a cúpula nacional do partido, em Brasília, para resolver a questão da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) a mais um mandato, como diz o ditado: “entre mortos e feridos, escaparam todos”. Ficou como começou, a Mailza não vai recuar. E, nem tinha lógica abrir para beneficiar a candidatura ao Senado de outro partido. Deixando isso de lado, o governador Gladson Cameli (PP), continua com o mesmo dilema, o de não ter uma varinha mágica que consiga transformar as cinco candidaturas do seu grupo em apenas uma.

Já há no seu grupo quem defenda que, ele diga que apoiará todos os cinco, deixando a decisão de escolha para o eleitorado. O certo é que tem de desfazer este nó górdio o mais rápido possível, não é empurrando com a barriga uma decisão sobre o caso que vai resolver. Quanto mais tempo deixar correr mais os ânimos vão se acirrar. A campanha tem de começar.

DATA-MONTANA

A CAMINHO, um novo instituto de pesquisas. O senador Sérgio Petecão (PSD), na busca de ironizar institutos que o colocam com baixa aceitação, disse ontem ao BLOG que, vai fundar o “Data-Montana Jack: “Cada candidato tem o seu instituto combinado para lhe colocar na frente. Vou mandar o Montana Jack montar o seu instituto, que só vai dar eu liderando. Se é para brincar de pesquisa, vamos brincar,” destacou ontem Petecão ao BLOG.

CONVERSA FINAL

O PRESIDENTE DO PSDB, Correinha, para acabar com o vai sair e não vai sair do partido, deveria convocar logo uma reunião com os parlamentares e os pré-candidatos para ter uma palavra final e saber com quem vai contar.

SAIU FORTALECIDA

A CANDIDATURA da senadora Mailza Gomes (PP) a mais um mandato saiu fortalecida após a reunião ontem das lideranças regionais; em Brasília, com a cúpula nacional do PP. Nem a ala que quer sua degola ousou contestar.

FALA DURA

NA REUNIÃO com a equipe nacional do PP, responsável pela montagem das candidaturas no estado, a senadora Mailza Gomes (PP) deu na sua fala um recado duro e consistente: “Grávida, abandonada, ainda assim na eleição municipal, contra todos, conseguimos fazer o prefeito de Rio Branco. Quero ter o governador Gladson na campanha e que continue no seu partido, mas em qualquer cenário não vou recuar em ser candidata”. Quem fala assim não é gaga.

NÃO MUDOU NADA

FICA assim a dedução de que a senadora Mailza Gomes (PP) não pensa em retirar a candidatura para beneficiar candidato de outro partido, e descarta ser candidata a deputada federal. E este é um direito inalienável.

PESQUISA IRONIZADA

AS PESQUISAS que apontavam a baixa aceitação da senadora Mailza Gomes (PP) foram vistas com ironia e desprezo pela cúpula nacional do PP, que argumentou que, pesquisa não ganha eleição, mas sim a campanha.

SAIU DA MESMICE

O candidato ao Senado, Sanderson Moura (PSOL), não errou ao comentar que o ex-senador Jorge Viana só mostra reuniões com caras manjadas do PT, e que o PT precisa vir para a disputa deste ano com caras novas.

ENTENDEU O RECADO

PARECE que o ex-senador Jorge Viana (PT) entendeu o recado. Ontem na sua postagem apareceu ao lado do jovem Pastor evangélico Henry Nogueira, que marchará com o PT, podendo ser candidato a deputado estadual.

VÃO TER QUE ENGOLIR

EMBORA não seja o candidato dos sonhos que os petistas queriam apoiar para governador; ainda assim, caso o Jorge Viana (PT) seja candidato ao Senado, terão que engolir o deputado Jenilson Leite (PSB) para o Governo.

NÃO PODE FICAR FORA

ESTÃO falando em candidatos a senador, mas estão deixando fora do debate o deputado federal Alan Rick (DEM), uma figura importante neste processo; porque tem base eleitoral e sempre aparece bem avaliado. E é leal ao projeto do governo do Gladson.

NÃO PODE SER EXCLUDENTE

NESTA questão do candidato ao Senado do grupo do governador Gladson Cameli, a escolha não pode ser por exclusão de nomes e nem na base de quem gritar mais alto é que ganha. O profissionalismo tem de falar mais alto.

NUNCA TINHA VISTO

OLHE que tenho muito quilometro rodado no jornalismo político, mas nunca vi um partido grande, sair vencedor de uma eleição; como o PP, e se engalfinhar entre os que querem ter candidato a senador e os que querem apoiar candidato de outra sigla. Mas, é vivendo e aprendendo.

CAMPANHA A TODO VAPOR

A CÚPULA do PSD está impressionada com força da pré-campanha do candidato a deputado estadual Dr. Jeferson Pururuca. A folga que tem é fazendo visitas e somando aliados. Está entre os nomes mais fortes para a ALEAC do PSD. Ele é primeiro suplente de deputado estadual.

NÃO PODE EMPURRAR MAIS

O ex-senador Jorge Viana (PT) não vai ter mais muito tempo para anunciar, oficialmente, se sairá candidato a governador; como querem os dirigentes do PT, ou se optará pelo Senado, que é realmente o que deseja. O prazo fatal para o anúncio é o fim de março. Porque precisa colocar o bloco na rua. O tempo passa, o tempo voa.

BOLA FORA

O vereador Emerson Jarude (MDB) é um dos melhores da atual composição da Câmara Municipal de Rio Branco, mas deu uma bola fora ao vazar para a imprensa de que os vereadores tramavam um reajuste salarial, algo que essa legislatura não poderia aprovar, porque a lei não permite. Mas, isso não invalida sua atuação parlamentar.

CONTAS DO PP

O PP tem nas suas contas atrair deputados de outros partidos com chapas fracas para a ALEAC, e o grupo que foi banido das siglas nanicas; para montar um time com um mínimo de oito deputados e tentar eleger cinco.

NÃO ME COMPROMETA

O GOVERNADOR Gladson está naquela do não me comprometa. Disse à imprensa que essa questão do Senado não será resolvida agora e que, não prometeu a fazer de ninguém o seu candidato único ao Senado. Pelo pouco que conheço do Gladson, não vai colocar ninguém debaixo do braço e dar um chute nos demais candidatos.

FRASE MARCANTE

“A fé constrói pontes. Ela é caminho seguro. Aquele que tem fé nunca está só”. Pe. Antonio Francisco Bohn