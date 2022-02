Apesar da forte chuva da madrugada, Rio Juruá tem vazante

Das onze agendas que o governador Gladson Cameli (Progressistas), cumpriu em Marechal Thaumaturgo neste sábado, 19, o prefeito do município, Isaac Piyãko, participou de apenas uma.

Na entrega de máquinas e implementos agrícolas, durante o discurso, Piyãko, ressaltou que agradecia pela ação do governo do Estado como ser humano e não como prefeito.

“Esse benefício, governador, quero lhe agradecer de coração, eu como ser humano e não como prefeito. A gente fica muito grato com esse benefício que a população recebe e que o prefeito não pode fazer. Não podemos fazer tudo o que a população necessita e esses equipamentos resolvem muitos problemas” , destacou.

O prefeito é do PSD, partido do senador Sérgio Petecão, que vai enfrentar Cameli nas urnas. O vice-prefeito Valdelio Furtado, que está trocando o PP de Gladson pelo PSD, não esteve no evento. Em abril, quando Piyãko deixar a prefeitura para tentar uma cadeira na Assembleia legislativa, Furtado será o prefeito.

Por sua vez, Cameli começou a fala no evento alfinetando o gestor municipal pela ausência na inauguração da pista de pouso e decolagem onde o governo investiu R$ 3 milhões.

“Fui injusto agora ali na pista (do aeródromo) e perguntei por ti achei que tu não estavas aqui (no município). Quero agradecer suas presenças, prefeito, secretários e vereadores, nesse evento tão importante que é a presença do Estado aqui em Marechal Thaumaturgo para cuidar das pessoas que são os nossos patrões e pra quem temos que dar uma resposta”, disse Cameli.

Gladson fez questão de citar e agradecer a presença do ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Itamar de Sá, que é adversário político de Isaac Piyãnko. A mulher de Itamar, Carlene Sá, foi derrotada por Piyãko na eleição municipal de 2020.

“Eu e o Itamar já tivemos discussões políticas, mas agora o momento é de unir para dar uma resposta para esse povo que precisa. Quero agradecer pela sua presença aqui. Gratidão”, enfatizou.

E falando diretamente sobre as eleições estaduais de outubro próximo, o governador disse saber da candidatura de Piyãko a deputado estadual, mas enfatizou que esta não é hora para política, e sim para o trabalho.

“Eu quero agradecer ao presidente, senadores, bancada federal, Assembleia Legislativa e quero falar nos prefeitos porque a gente não faz nada sozinho. Este ano tem Copa do Mundo, tem vestibular, e sei que o senhor prefeito vai buscar uma vaga também. Mas o que nós precisamos agora é deixar a política para o período da política. Agora é hora de fazer o que não foi feito e para isso precisamos unir forças”, ressaltou.

Além da entrega do aeródromo e dos equipamentos agrícolas, o governador assinou as ordens de serviço para a reforma do

hospital local, para manutenção de escolas públicas estaduais e para a construção de abrigos de resíduos sólidos nas unidades de saúde.

Cameli entregou ainda a reforma do Núcleo de Educação, lançou a Implementação de Sistemas de Captação e Armazenamento de Água para Consumo Humano nas Escolas Públicas Rurais. Também lançou o projeto de construção de uma passarela, fez uma visita técnica à obra de reforma da delegacia e entregou um caminhão tatuzão para manutenção do sistema de esgotamento sanitário do DEPASA.

A Sesacre promoveu o Programa Saúde Itinerante no município.