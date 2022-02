Leilão de subestações em Rio Branco e Feijó acontece em junho de 2022

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE) abriu 5 vagas de estágio para contratação imediata de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, com jornada de 20 horas semanais.

A avaliação se dará por análise curricular e somente poderão realizar o estágio os estudantes de Ciências Contábeis regularmente matriculados do 6º ao 8º período, ou equivalente, de universidades ou faculdades conveniadas com a PGE/AC.

As instituições conveniadas são: Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO); União Educacional do Norte (UNINORTE); Instituto de Ensino Superior do Acre (IESACRE); Faculdade da Amazônia (UNAMA); União Educacional Meta LTDA (UNIMETA) e Faculdade Pitágoras de Rio Branco.

O estagiário da PGE/AC fará jus a uma bolsa de estágio, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), bem como a auxílio-transporte no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

O estagiário que desempenhar suas funções em home office não fará jus ao auxílio-transporte.