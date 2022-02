Sindicatos da Saúde devem deflagrar greve a partir do dia 8 de março

Em reunião com a presença dos representantes dos sindicatos da saúde nesta sexta-feira, 18, na sede do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), foi decidido, em consenso, convocar as categorias onde deverão deflagrar a retomada de greve por tempo indeterminado a partir do dia 8 de março em todo o Estado do Acre.

Segundo o sindicato, o motivo para a retomada da greve é em razão da paralisação das negociações por parte do governo que vem descumprindo as promessas feitas aos trabalhadores. Os sindicalistas buscam garantir o cumprimento dos acordos fechados em junho de 2021, quando os gestores assinaram um documento se comprometendo em oferecer avanços como a garantia de concurso público para o setor, pagamento do teto do adicional de insalubridade enquanto durar a pandemia por corona vírus ou até a apresentação de novo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCat), recomposição dos valores corroídos pela inflação.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, relembrou que no último dia 16 de dezembro esteve reunido com as principais lideranças do governo onde ficou acordado que iriam publicar o edital do concurso da saúde com mil vagas, no entanto, não foi cumprido. “Eles disseram que iam publicar o edital em janeiro, não fez, iam conceder o reajuste, não fizeram e também que iriam pagar o auxílio alimentação e não cumpriram. O governo não cumpriu nada”, declarou.

Em razão das promessas não cumpridas, Cruz alertou que caso não haja diálogo com os sindicatos, a greve deverá ser retomada no início de março. “Vamos retomar o movimento e dessa vez, bem mais radical”, comentou.

Bastante revoltado com a falta de diálogo do governo, o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulicci, destacou que os servidores da saúde não são valorizados pelo atual governo. “A proposta é realmente demonstrar a verdadeira valorização dos trabalhadores da saúde que estão sendo esquecidos pelo governo do estado. Esses mesmos servidores que estão dando a vida para salvar as pessoas durante a pandemia, mas que estão sendo ignoradas pelos gestores no momento que mais precisam de apoio”, explicou.

Guilherme avisou que a greve, caso iniciada, só deverá ser encerrada em caso de cumprimento da palavra do governo em relação as principais propostas, entre elas a etapa alimentação, a reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR).

De acordo com a assessoria, o movimento deverá envolver cerca de oito entidades, entre o Sindmed-AC, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sintesac), Sindicato dos Enfermeiros (SEE/AC), Sindicato dos Odontólogos (Sinodonto), Sindicato dos Condutores de Ambulâncias (Sindconam), Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate), Sindicato dos Farmacêuticos (Sindifac) e Sindicato dos Biomédicos (Sinbiomed).