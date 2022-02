Paulão, o zagueiro carioca que adotou o Acre e se tornou um dos grandes nomes do futebol amador

O deputado estadual e médico infectologista acreano Jenilson Leite (PSB) é o convidado do programa Bar do Vaz desta sexta-feira, 11, no ac24horas. Ao jornalista Roberto Vaz, o parlamentar que já se colocou como pré-candidato ao governo, contou sobre suas inúmeras viagens ao interior do Acre e subidas de rio em busca de levar saúde aos moradores de comunidades mais remotas. Além de conversar sobre seu trabalho nos últimos anos e sua expectativa para 2022, Leite comentou o que tem observado sobre a atual gestão do governo estadual, principalmente no quesito saúde, sua especialidade.

Para Jenilson, o governo atual tem sido tímido nas ações com relação à saúde. “Não houve uma grande novidade. Tivemos uma pandemia e o governo atuou de uma maneira ponderada, por ser a favor da vacina, que já significou muito nessa conjuntura. Mas as mudanças no sistema de saúde não vimos muito”, declara.

Questionado, o deputado não teve dúvidas e respondeu que a saúde no estado está pior que nos 4 anos atrás. “Nos últimos anos começamos a ter problemas que já havíamos superado, que é a falta de médico no interior. Já tínhamos passado essa página”, comenta.

Para ele, o governo precisa se preocupar com essa questão. “Os recursos também estão sendo mal direcionados, o sistema está mal organizado, precisamos criar um referenciamento melhor. Está faltando planejamento de governo”. O parlamentar destacou que o governo passou a maior parte do tempo demitindo e colocando secretário na pasta da saúde, o que indica uma situação ruim. “Gladson patinou muito nos últimos 3 anos”, aponta.

Assista a entrevista ao vivo: