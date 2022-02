População relata dificuldade em inscrição da CNH Social e Detran admite instabilidade

O governador Gladson Cameli sancionou nesta quinta-feira (17) o projeto de lei que fixa a idade máxima para ingresso na Polícia Militar (PM) e no Corpo de Bombeiros em 32 anos, no ato da inscrição.

A decisão que saiu na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE) contou com o apoio do líder do governo na Casa do Povo, Pedro Longo.

O deputado acompanhou de perto as reuniões com as corporações e dialogou com elas sobre a mudança que deve abrir mais espaço para jovens que sonham com a carreira militar, mas eram impedidos pela idade.

“Com essa sanção importante, entendemos que mais oportunidades vão surgir para os nossos jovens, levando em consideração a ampliação da idade máxima. Tratamos da questão de uma forma muito cuidadosa com a PM e o Corpo de Bombeiros para encontrarmos possibilidades dentro da legislação sem ferir os princípios organizadores das instituições”, destacou o líder.

A lei também especifica que a idade máxima para ingresso no quadro de oficiais militares da saúde é de 40 anos.

Longo enfatizou que a nova medida já passa a valer para os próximos concursos, inclusive o do Corpo de Bombeiros que deve ter seu edital lançado nos próximos dias.

“Tem sido um esforço do governador Gladson Cameli a abertura de novas oportunidades de trabalho para a população. As convocações em concursos e a sanção desta lei deixam claro qual o nosso compromisso”, finalizou.

O PL foi de autoria do Poder Executivo em atenção às demandas trazidas pelo líder, que tem buscado sempre aproximar o governo da sociedade.