O problema do governador é que todos têm razão

O Rei Davi diz em um de seus provérbios que, “o teu inimigo é o que come a tua mesa contigo”. Se voltarmos no tempo um pouco mais de três anos podemos ver com clareza que os principais adversários do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) de hoje são exatamente os aliados das últimas eleições. De quem é a culpa?

Diria o poeta maranhense Ferreira Goulart: “Ninguém tem culpa por um simples motivo, todos têm razão”. O Gladson tem razão, o Rocha tem razão, o Petecão tem razão e os cinco pré-candidatos ao Senado do grupo político de 2018 tem razão.

Sobre ter razão ou não, certa feita o então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, deu razão para dois desafetos políticos entre si que entraram em seu gabinete falando mal um do outro. Risoleta Neves, esposa de Tancredo, assistia a tudo calada. Ao final das duas audiências com os compadres políticos ela indagou: “Tancredo, você deu razão para um e depois para o outro que vivem às turras em São João Del Rei, por que você fez isso meu amor”? Ajeitando-se na poltrona o eterno presidente do Brasil respondeu: “Sabe Risoleta, que você tem razão”. Quanto a Davi, só ele tinha razão. Governou 40 anos. Oito em Hebron e 32 em Jerusalém.

. Economista e pastor Henry Nogueira conversou demoradamente com o ex-governador Jorge Viana.

. Caminharão juntos nessa eleição!

. Muitos pastores e evangélicos votam em Jorge Viana para o Senado ou para o governo; é uma construção histórica.

. Não é uma questão de esquerda, direita ou centro até porque a maioria que se define ideologicamente é por conveniência.

. Com o passar do tempo muitos mudam de posição.

. Como dizia Salomão:

. “Tudo é vaidade, o homem sé descobre que é vaidade quando se vai para a casa eterna, morada da paz, melhor dizendo.

. A chapa Lula-Alckmin está consolidada!

. O velho Lula só quer mais um mandato para depois descansar.

. O Bolsonaro jogou a tarrafa…

. Quer um outro general como vice na chapa, provavelmente o Braga Neto.

. O Centrão desconfiado do Braga Neto começa a flertar com o Lula de novo.

. Esse é o Centrão, vai que é tua Centrão!

. O Centrão é como ferrugem, vai destruindo tudo.

. Candidatos terão milhões de milhões nessa eleição, não trabalhe de graça para ninguém.

. O dinheiro não é deles, é seu!

. Bom dia!