O nó górdio de Gladson Cameli

A CÚPULA do PP estará amanhã toda em Brasília, tendo na frente o governador Gladson Cameli, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, membros do diretório regional, para uma conversa final com a direção nacional do PP, com a presença do presidente e senador Ciro Nogueira (PP), num encontro que está sendo denominado pelo grupo que embarcou ontem de “Operação Corta o Papagaio da Mailza”.

O grupo palaciano há muito está pressionando a senadora Mailza Gomes (PP) para que desista de tentar um novo mandato, permitindo assim que seja substituída por uma candidatura de outro partido e propondo que saia candidata a deputada federal.

Mas não apresentaram até o momento um argumento forte para tirar o seu nome. Jogam com resultados de institutos de pesquisas que erraram na eleição para a prefeitura da capital, e nos quais não aparece bem situada, para sustentar que ela não ganha. E tudo isso longe da eleição e sem nem a campanha ter começado.

Os argumentos do grupo da senadora Mailza Gomes (PP) são consistentes, e começam com uma pergunta: por qual razão ela tem que desistir, se existem outras quatro candidaturas do grupo do governador que não desistirão? Por qual razão punir o PP, o grande vitorioso da eleição municipal, deixando o partido sem uma candidata ao Senado? Qual o motivo da ânsia de ter um candidato fora do PP, jogando por terra todo o trabalho que foi feito para eleger vereadores e prefeitos na última eleição? Estes pontos serão apresentados pelo grupo do “Fica, Mailza!”.

Outra argumentação é a de que nenhuma das outras quatro candidaturas manifestou o desejo de recuar, o que se configura como uma punição pessoal contra a senadora Mailza Gomes se vier a ser afastada. É neste contexto que vai acontecer o encontro de amanhã.

NINGUÉM ACREDITA

EMBORA tenha sido aventado pelo próprio governador Gladson, que se não puder ter influência nos rumos do PP; pode deixar o partido, nem os seus mais fiéis aliados acreditam nisso. E, por um motivo: não ganharia nada, pelo contrário, tumultuaria o processo político do seu grupo. Seria criar mais um problema para seu bornal.

CONFUSÃO SEM NECESSIDADE

POR CONTA dessa confusão sem necessidade, deputados e lideranças de outros partidos estão aguardando o desfecho, para saber se o Gladson continuará ou sairá do PP. Se ficar, haverá um cenário para a aglutinação na sigla. Se sair se formará um outro cenário, que será de tumulto.

SERIA A COORDENADORA

UMA FONTE próxima da bem avaliada prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, revelou ontem ao BLOG de que, se o Jorge Viana (PT) for candidato a governador, ela estaria disposta a ser uma das coordenadoras no Alto Acre.

NÃO ABRE MÃO

JÁ PARA deputado federal apoiará a candidatura do namorado Israel Milani (PROS); ao Senado, a sogra Vanda Milani (PROS), e a estadual o irmão Tadeu Hassem (PROS).

FECHAMENTO

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) embarca hoje para Brasília, onde será apresentado pelo deputado Nicolau Junior (PP), ao presidente da sigla, senador Ciro Nogueira (PP), como candidato a deputado federal pelo partido.

PEDRA CANTADA

A PEDRA já tinha sido cantada neste BLOG, de que o deputado Luiz Gonzaga deixaria o PSDB e sairia candidato a deputado federal pelo PP, com aval da cúpula do Juruá.

MESMO CAMINHO

SÓ DEMORA até o dia 2 de abril para o professor Minoru Kinpara abandonar o PSDB, para ser candidata a deputado federal por outro partido. Ao não ser que o PSDB lhe apresente uma chapa própria competitiva, o que será difícil. A cota de perder a eleição do Minoru é a última.

O CUPIDO FLECHOU O BOCA

O VELHO Boca está amando novamente. Quem bom, o amor é lindo! Quem atuou como cupido para lhe apresentar a amada é o seu assessor Helder Paiva.

ENFIM, UM CANDIDATO SINCERO

ENFIM, um candidato a deputado estadual sincero: o cantor de bregas Isaias Lima. Apontou ser a sua principal plataforma criar com o salário de parlamentar um cabaré, eufemismo para puteiro; onde concentrará as meninas de programa para consolar os cabeças brancas. Sob o som do seu conjunto. Político com mandato terá acesso livre. Não queriam um político que não mentisse? Acharam um. Dá-lhe, Isaias!

FOI NESSA QUE SE FERROU

O EX-GOVERNADOR Romildo Magalhães vinha pagando em dias os servidores. Foi aceitar a pressão dos sindicatos, principalmente o dos professores, deu um reajuste que não podia, e se ferrou atrasando os salários. Um alerta para o governador Gladson Cameli: se deixar o coração falar vai entrar numa cazumbamba.

PERGUNTA QUE NÃO CALA

EM QUALQUER roda política, a pergunta que se ouve é a de que se o Gladson vai disputar a reeleição ou cumprirá o seu mandato até o fim. A resposta somente ele tem. Marco duplo, por não ter certeza.

VIRARIA UM CARNAVAL

AS CONVERSAS em Brasília se sucedem para a formação de uma federação entre União Brasil-MDB e PSDB. Não creio que acontecerá, mas se ocorresse seria um problemão no estado. A canoa seria pequena demais para Márcio Bittar, Flaviano Melo e Alan Rick.

TIREM DA CABEÇA

PODEM TIRAR da cabeça a desistência, a deputada federal Vanda Milani (PROS) não blefa quando diz ser candidata a senadora. O PROS terá chapa completa para deputado federal e deputado estadual. O filho Israel Milani (PROS) disputa com chance a vaga de Federal.

CADEIRA DA FRENTE

O PREFEITO Tião Bocalom estará amanhã em Brasília, na cadeira da primeira fileira, para defender com unhas e dentes a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP).

DINHEIRO TEM

O PREFEITO Bocalom tem todo um verão para recuperar a sua popularidade nos bairros, com a compra dessas 50 máquinas pesadas. Se não pulverizar os recursos e jogar pesado nas ruas da periferia sairá do inferno astral em que se encontra. Dinheiro tem em caixa.

MDB EUFÓRICO

O MDB está eufórico com os últimos números que tem sobre a aceitação da candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado.

FOCO É A ALEAC

O ex-deputado Eber Machado ligou para dizer que, nunca passou pela sua cabeça disputar uma vaga na Câmara Federal, e que será candidato a deputado estadual.

FRASE MARCANTE

“Se queres fortalecer e confirmar teu coração no caminho de Deus, sê pessoa de oração”. Pe. Roque Schneider.