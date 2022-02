Mesmo com chuvas de inverno, desmate avançou cerca de 3% no Acre em janeiro

Foto: Manoel Façanha

Mais quatro equipes estrearam na noite desta quarta-feira, 16, no Campeonato Acreano em duas partidas disputadas no estádio Florestão.

Na primeira partida, o Galvez começou com o pé direito ao golear o Andirá. O Imperador saiu na frente no primeiro tempo com Raul em cobrança de pênalti. Franklin, de cabeça, ampliou nos 45 minutos iniciais. Na segunda etapa, com a expulsão do goleiro Raimundo do Andirá, o Galvez continuou ainda mais soberano e fez a partida virar goleada com mais dois gols de Jeferson. Final de partida, Galvez 4 a 0 no Morcego.

Já na segunda partida, Atlético e Plácido de Castro não conseguiram balançar as redes. Apesar da partida movimentada, as duas equipes não saíram do zero a zero. Aos 16 minutos do segundo tempo, o Atlético teve o lateral Pablo Rodrigo expulso. Mesmo com a vantagem de um jogador a mais, o Tigre do Abunã não conseguiu marcar.

O estadual tem sequência no final de semana com Rio Branco e Plácido e São Francisco e Humaitá no sábado, 19, e Vasco e Náuas jogando no domingo, 20.