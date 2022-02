Sesacre cria comissão para investigar médico do Acre que teria abandonado cargo

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) publicou na edição desta quarta-feira, 16, portaria criando com uma Comissão Temporária de Processo Administrativo Disciplinar para apurar possível abandono de cargo público por parte do médico Martoni Moura e Silva.

A portaria é um claro exemplo do quanto o andamento de procedimentos de interesse público é devagar. A comissão é resultado de uma recomendação (leia aqui) feita pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) em agosto de 2020. Ou seja, a Sesacre demorou um ano e seis meses para abrir o procedimento disciplinar.

A recomendação do MPAC pedia à época a suspensão do contrato de trabalho e afirmava que Martoni estaria residindo em outro estado, sem comparecer às suas atividades profissionais no Acre.

A própria Sesacre admite sua morosidade ao confirmar, na portaria, que o médico estaria ausente do trabalho desde abril de 2020, ou seja, há quase dois anos.

A comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar um relatório.