Regras tentam combater nepotismo no Ministério da Infraestrutura

Um fotógrafo acreano que prefere não ser identificado passou por um susto nos últimos dias ao ser vítima da tentativa de extorsão por parte de bandidos.

No caso do profissional, o susto foi por conta das informações que o bandido que conversava com ele tinha do seu ramo de atuação e da sua empresa.

Nas mensagens, o bandido afirma ser integrante de uma facção e que queria resolver o “problema”, que seria pelo motivo do profissional ter feito um ensaio fotográfico de um casal de policiais militares.

Como o criminoso conhecia o nome do profissional e alguns detalhes da sua atividade, a família ficou em pânico. A tranquilidade só veio com a ajuda de um amigo e da polícia, que identificaram a situação como um provável golpe de uma extorsão.

De acordo com os policiais da delegacia onde o profissional registrou queixa, os bandidos vão falando aleatoriamente com pessoas, até que encontram uma conta comercial com mensagens automáticas do WhatsApp que fornecem informações sobre o ramo que trabalham, muitas vezes com preços e até o endereço físico, quando a empresa possui.

De posse das primeiras informações, os criminosos conseguem mais dados, geralmente na internet, e passam a tentar extorquir as vítimas com o que conseguem.

“A gente ainda tem medo, claro, por isso prefiro não me identificar, mas queremos divulgar a história para que outras pessoas não caiam logo no golpe de primeiro apenas porque o bandido tem informações. Hoje, nossas informações estão na internet e com facilidade eles conseguem saber coisas da nossa vida e tentar nos extorquir. Tem gente que já perdeu até valores que chegam ao preço de um carro com esse tipo de golpe”, explicou.