Polícia prende chefe do CV que planejou crime que tirou a vida de Jorge das Flores

O delegado Leonardo Santa Bárbara, da Delegacia de Investigação Criminal (Deic), apresentou na manhã desta quarta-feira, 16, o homem acusado de ser o mandante do assalto que terminou com a morte do empresário Jorge das Flores, 65, anos, ocorrido no último dia 5 de fevereiro.

Após intensa investigação, Igor Cavalcante de Souza, 22 anos, foi identificado e trata-se de um bandido perigoso que seria o chefe do Comando Vermelho no bairro Raimundo Melo. “É um homem extremamente perigoso, que já responde pelo crime de homicídio e roubo. Além de ser o mandante, foi ele quem ofereceu a arma do crime”, disse. O autor confesso do crime, Juliano Salvador Leitão, 27 anos, já havia sido preso pela polícia.

O delegado também informou que na casa onde Igor foi preso foi encontrado materiais roubados pelos criminosos antes no dia anterior à morte de Jorge das Flores. “No dia anterior, depois que eles combinaram o assalto ao Jorge das Flores, eles precisavam de um veículo para usar. Na casa apreendemos vários objetos que foram roubados de uma residência, inclusive a motocicleta e um carro”, explica.

Santa Bárbara conta que o acusado de ser o mandante do crime não estava em casa. Na madrugada de hoje, várias diligências foram realizadas para prender Igor. “Na madrugada de hoje fomos para a região de Acrelândia, um trecho praticamente intransitável. Foram mais de 90 quilômetros de estrada e 60 quilômetros de ramal. O encontramos em uma propriedade rural e já no local ele confirmou ser o mandante do crime”, disse o delegado.

Por fim, o delegado conta que as investigações ainda estão em andamento. “Falta identificar quem estava com Juliano na hora do crime e vamos continuar trabalhando para identificar se teve alguém próximo ou funcionário que tenha passado informações aos bandidos”, explicou.