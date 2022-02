Polícia apreende mais de 100 kg de cocaína na BR-364; carga é avaliada em R$ 2,5 milhões

Nove dias depois do crime que abalou a capital, o Ministério Público do Acre denunciou Juliano Salvador Leitão, de 27 anos, por latrocínio (assalto seguido de morte), porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

No dia 5 deste mês, o denunciado invadiu a loja de propriedade do empresário Jorge de Souza Batista, de 65 anos, o Jorge das Flores, localizada à rua Alvorada, no bairro do Bosque, onde anunciou um assalto no qual acabou executando o comerciante com dois tiros. Ele foi preso em seguida, porém, seu parceiro até hoje continua foragido.

A denúncia foi recebida pela juíza Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, da Vara de Delitos de Roubos e Extorsão. A partir de agora terá início a ação penal do processo, que é a produção de provas no âmbito da justiça. Nessa fase serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e também será realizado o interrogatório do réu. Na mesma decisão, a magistrada estabeleceu o prazo de 10 dias para Juliano Salvador responder à acusação.

Como o réu declarou durante seu interrogatório na Delegacia de Flagrantes que cometeu o crime após receber um telefonema de um líder de uma facção criminosa, a juíza solicitou que uma cópia do processo fosse enviada à Vara de Delitos de Ações Criminosas para aprofundar as investigações, ou seja, além do comparsa de Juliano que fugiu após ouvir os tiros, o mandante do crime também está sendo procurado pela polícia.

Assalto e morte

Na tarde do dia 5 do mês corrente, informado de que o empresário estava de posse de certa importância em dinheiro, Juliano Salvador e um cúmplice se dirigiram até a loja de Jorge das Flores, localizada na rua Alvorada, no Bosque, onde abordaram o proprietário que acabara de estacionar seu automóvel.

Durante a abordagem, o assaltante acabou baleando Jorge de Souza Batista com dois tiros no tórax, tendo o mesmo ido a óbito quando era atendido no Pronto-Socorro do HUERB. Preso em flagrante, o acusado manteve-se em silêncio a respeito da identidade do seu parceiro.