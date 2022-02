Apesar de não ter carnaval, governo vai manter pontos facultativos e terá feriadão

Ao menos 48% dos empresários rio-branquenses demonstram otimismo para as expectativas de vendas para o segundo semestre de 2022. A constatação é da pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) em parceria com o Instituto Data Control junto a 100 empresários, realizada entre 27 e 31 de janeiro.

O levantamento tem como base a estimativa nos segmentos de vestuário, supermercado, autopeças, cosméticos, drogarias e materiais de construção, entre outros. Além disso, dos participantes uma parcela de 36% demonstra indiferença com as expectativas de vendas, embora achem que será um período de estabilidade para as vendas.

Quanto às estratégias de vendas para o segundo semestre de 2022, 32% do comércio apontam os investimentos em propaganda como maior ênfase nos resultados das vendas. Outra parcela de 26% indicam o capital de giro para manutenção de estoque adequado como melhor alternativa e 21% apostam na realização frequente de promoções.

Embora o setor do comércio de Rio Branco demonstra otimismo quanto às expectativas de vendas, uma parcela de 37% dos empresários relata que a carga tributária representa maior ameaça para as vendas de mercado, seguido de 32% dos entrevistados que asseguram o comprometimento do poder aquisitivo da população como ameaça de destaque. Outros indicam a pandemia (13%) como fator de ameaça, bem como o endividamento da população (12%).

O estudo constata ainda que, com relação aos fatores que contribuíram para as vendas no semestre anterior, 29% dos empresários rio-branquenses asseguram ser o atendimento ao cliente o fator com maior ênfase, enquanto 19% destes indicam os descontos concedidos e 16% asseguram as novidades como diferencial de vendas no período.

Com informações da Fecomércio/Acre.