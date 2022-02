Alan Rick recebe demandas de produtores rurais de Rio Branco

O Diário Oficial desta quarta-feira, 16, trouxe a exoneração, a pedido, do diretor administrativo e financeiro do Saerb, Manoel de Nazaré Ribeiro da Cruz, que de acordo com o decreto pediu para deixar o cargo.

Após a exoneração de Manoel passou a se especular nos bastidores da própria prefeitura que o atual presidente do Saerb, que voltou a operar o sistema de abastecimento de água e esgoto na capital acreano no início do ano, Edvaldo Fortes também iria pedir demissão.

Os motivos, de acordo com fontes ouvidas pelo ac24horas, seriam as condições de trabalho, já que a prefeitura ainda tem dificuldades de assumir o controle total do serviço e tem contado com a parceria do governo para operacionalizar o sistema de água e esgoto.

O ac24horas conversou com Edvaldo no início da tarde de hoje. Sem se alongar muito, o homem forte do Saerb negou que pretenda deixar o cargo. “Não é verdade. Não estou sabendo de nenhuma mudança, menos ainda que eu vá pedir exoneração. São apenas boatos”, disse Fortes.