Liga acreana de Free Fire organiza torneio presencial com premiação de R$ 12 mil

A Liga Acreana de Free Fire em parceria com o Xland Esports está organizando o primeiro presencial de Free Fire no Estado do Acre que ocorrerá no Via Verde Shopping, no dia 19 de fevereiro, a partir das 13h.

De acordo com um dos organizadores, Alessandro Veloso, o evento dará ao vendedor a premiação de R$ 12 mil reais. “O evento terá a participação de 24 das melhores equipes do estado e contará com apoio de várias empresas. Como um dos primeiros torneios presenciais de Free Fire no Estado do Acre irá revolucionar essa área de E-sports eletrônicos que vem crescendo a cada dia em todo Brasil e no mundo todo”, explicou.

A premiação prevê até R$ 4 mil reais ao campeão, R$ 2 mil para o segundo colocado e R$ 1.200 para o terceiro lugar.

Entretanto Veloso alerta que, no ato da inscrição e no dia do evento, todos os competidores deverão apresentar a carteira de imunização contra a Covid-19 com a segunda dose ou dose de reforço – conforme prevê as normas sanitárias do Acre.

Além da premiação máxima pela vitória no evento, a organização deverá premiar o jogador que garantir mais abates com um celular.

Método de jogo

O torneio será realizado em um único dia, feitas 6 quedas na primeira fase e 3 quedas para a final, battle royale com as 12 equipes finalistas, nas sequências dos mapas do jogo (Bermuda, Purgatório e Kalahari), a sequência será feita de acordo com a citação descrita dos mapas, sistema de pontuação, desempate e outras regras, seguiram o regulamento da maior competição de Free Fire nacional, que é LBFF 2021 (Liga Brasileira de Free Fire).