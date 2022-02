Edvaldo quer audiência para debater convocação de professores efetivos para SEE

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, na manhã desta terça-feira (15), durante participação no programa Cidadania, da Rádio Aldeia FM de Rio Branco, apresentado pelo jornalista Jairo Carioca.

Alencar afirmou que o resultado do processo licitatório já foi homologado e que a empresa vencedora já está contratada para a execução dos serviços de uma das obras mais esperadas pela população do município.

“Vamos fazer uma grande festa aí, dentro das limitações da Covid-19 para que a gente possa dar a ordem para a toda a população de Xapuri para essa” que será a maior obra desde a fundação do município, disse o secretário.

De acordo com o secretário, o governador Gladson Cameli cumprirá agenda no município para o ato de assinatura da ordem de serviço para a obra de construção da ponte sobre o Rio Acre no próximo dia 6 de março, acompanhado da direção do Deracre.

Maior promessa de campanha feita por Cameli para os eleitores de Xapuri, a Ponte da Sibéria tem sido também a maior cobrança da população ao governo. O edital de licitação para a obra foi aberto no dia 15 de outubro do ano passado.

Orçada em R$ 40 milhões, a estrutura de concreto terá, segundo o projeto apresentado pelo Deracre, 340 metros de extensão, considerando as rampas de acesso em ambas as margens, e ligará a região central da cidade ao bairro Sibéria.

Atualmente, a travessia do Rio Acre em Xapuri é realizada por meio de balsa, em um serviço que é prestado pelo Deracre, mas que não tem suprido a demanda crescente do tráfego de veículos e pessoas entre as duas partes da cidade.

Prédio da Defensoria Pública

No mesmo dia da assinatura da ordem de serviço para a construção da Ponte da Sibéria, o governador Gladson Cameli também entregará o prédio da sede própria da Defensoria Pública do Estado do Acre no município.

O prédio está sendo construído com recursos da ordem de R$ 378,5 mil, provenientes de convênio do governo do Acre e Ministério da Defesa e de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito. O terreno foi doado pelo município de Xapuri.