Preso por estupro de adolescente, acusado é julgado e condenado em Porto Walter

Depois de horas de buscas na região do 2º Distrito da capital, integrantes de uma guarnição do Batalhão de Trânsito do 2º BPM prenderam um homem de 34 anos que portava uma garrucha calibre 32.

O homem era suspeito de ter praticado uma série de assaltos na área, sendo o último contra pessoas que estavam em um posto de gasolina na BR 364. Apresentado na Delegacia de Flagrantes foi autuado por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Consta no Boletim de Ocorrência que no início da manhã deste domingo (13) os policiais foram avisados de um assalto ocorrido em um posto de gasolina no km 1 da BR-364. Com as características do acusado em mãos, iniciaram as buscas e mais tarde, quando de um cerco numa área de mata no bairro Santa Inês, acabaram prendendo o suspeito que ainda portava a arma usada no assalto, uma garrucha calibre 32, municiada.

Após ser reconhecido pelas vítimas, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e devidamente autuado. Na manhã desta segunda-feira (14), ele foi encaminhado à audiência de custódia, na Cidade da Justiça.