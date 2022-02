Polícia Civil prende homem que matava e mandava matar em facção criminosa

O Brasil encerrou o ano de 2021 com saldos acumulados positivos no volume de vendas do comércio com percentual de 14% e a receita nominal de vendas com 13,9% segundo Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme a pesquisa, Acre também apresentou uma atividade comercial mais intensa, com o crescimento do volume de vendas em 3,3%, bem como a receita nominal de vendas em 13,8%.

Segundo o consultor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços de Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Egídio Garó, a pesquisa aponta que o Acre apresentou volume de vendas no comércio varejista ampliado positivo, encerrando o ano com 4,3% e a receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado foi de 15,5%.

“Conforme a pesquisa, os itens que mais contribuíram para o resultado positivo no varejo restrito foram os tecidos, vestuários, calçados, artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos. Já no varejo ampliado destacaram-se os veículos, motocicletas e materiais de construção”, explicou Garó.

Segundo a PMC, o Volume de Vendas no Comércio Ampliado, que acumula indicadores dos setores do comércio de materiais de construção e veículos apresentou saldo positivo de 4,5%. A Receita Nominal de Vendas no comércio ampliado fechou o ano com um crescimento de 18%.

De acordo com a análise da Fecomércio, apesar dos índices terem apresentado resultados positivos no acumulado do ano, o mês de dezembro ainda encerrou com resultados negativos. “Os índices apontam tanto para o volume de vendas do comércio varejista ampliado com uma retração de -10,1% quanto no volume de vendas com percentual de -4,7%”, informa Garó.

O levantamento indica, ainda, resultados significativos no acumulado do ano na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Conforme a pesquisa, em todo o país o volume de serviços foi positivo, acumulando um crescimento de 10,9%, bem como a receita nominal de serviços, com um índice de 14,1%.

O consultor da presidência da Fecomércio/AC, informa que o Acre também mostrou uma pequena recuperação. “ O Estado fechou o ano com um volume de serviços de 16,2% e uma receita nominal de serviços na ordem de 19,2%”, finalizou Egídio Garó.

Dados do turismo regional não foram divulgados na pesquisa, contudo, indicadores positivos apontam para uma retomada da atividade turística no país, apresentando um crescimento de 22,1% no volume das atividades turísticas realizadas e 26,3% na receita nominal das atividades turísticas.

Com informações da assessoria da Fecomércio.