N. Lima defende aumento de salário para prefeito Tião Bocalom

Funcionários da Loja Havan, localizada na Estrada do Calafate, em Rio Branco, viveram momentos de terror no início deste segunda-feira, 14, após quatro bandidos armados invadir a empresa, render as vítimas, agredir e roubar pertences, celulares e alguns objetos da loja.

Segundo informações da polícia, por volta das 5h, os criminosos encapuzados chegaram em um veículo modelo sedan de cor preta no estacionamento da Havan, desceram e em posse de armas de fogo renderam alguns funcionários que estavam chegando na loja, e em seguida adentraram no estabelecimento comercial vindo a render os demais.

Durante a ação, os bandidos agrediram as vítimas, os colocaram dentro de uma sala e os trancaram. O bando roubou os celulares particulares e pertences dos trabalhadores. Os criminosos pegaram três sacos de fibra e roubaram também os celulares para venda da loja, e alguns outros produtos e objetos.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local os assaltantes já haviam fugido. Os policiais colheram as características nas imagens das câmeras de segurança da loja e em seguida com o rastreamento de um dos celulares roubados dos funcionários se deslocaram até a rua Praia do Môa, no bairro Taquari. No trajeto, as guarnições chegaram na rua Baguari e visualizaram um homem em fundada suspeita, com as mesmas vestimentas de um dos criminosos. Ele ainda tentou fugir dos Policiais adentrando em uma área de mata, porém foi abordado. Jovane de Oliveira Dantas, de 31 anos, confessou aos policiais que participou do roubo na loja Havan e que não conhecia os demais criminosos envolvidos no crime, negando ainda informar a localização dos celulares roubados da loja, bem como, os objetos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o assaltante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia, o bandido foi reconhecido pelas vítimas. O caso segue será investigado pela Polícia Civil.