Casos de mortalidade infantil em aldeia vira alvo de investigação

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um procedimento administrativo com objetivo de apurar denúncias de alto índice de mortalidade infantil na aldeia Madiha (Kulina) – Terra Indígena do Alto Purus no Estado do Acre.

Segundo o procurador da República, Lucas Costa, com base na denúncia, é necessário uma fiscalização das ações de saúde promovidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus (Dsei-ARP) em relação ao povo Madiha em busca de reduzir as mortes de crianças.

O órgão de saúde indígena abrange sete municípios, sendo quatro do Acre (Assis Brasil, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira), dois do Amazonas (Boca do Acre e Pauini). “Resolve instaurar procedimento administrativo para fiscalizar a promoção de ações de saúde para reduzir a taxa de mortalidade infantil no povo Madihá”, diz trecho do despacho.