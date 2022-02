2022, o ano do pai da fake news!

Há quem diga que a esquerda criou fake news e a direita aperfeiçoou. Provou do próprio veneno nas eleições de 2018 entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A ex-senadora Marina Silva que o diga. Consta que ela foi uma das principais vítimas da mentira que desconstruiu sua imagem em eleições passadas. Segundo seus seguidores, pela esquerda e por irmãos da fé evangélica quando a acusaram de ser comunista, esquerdista, abortista e terrorista. O mesmo fato ocorreu com o ex-reitor Minoru Kinpara, evangélico presbiteriano a longo tempo.

As fakes news, as mentiras deslavadas já estão se espalhando por grupos de WhatsApp e demais redes sociais como fogo morro acima e água morro abaixo. Uma verdadeira esculhambação. Sobre isso, a direita vai dando de 7X1 na esquerda. E não adianta argumentar que é fake news porque no jogo político vale tudo, só não vale perder. É muito dinheiro e poder nessa disputa.

O ex-presidente Lula, por exemplo, anda apanhando mais do que cachorro de índio. A última engendrada foi a possessão dele por um demônio. Tipo aquele da região dos Gadarenos, do outro lado do Mar da Galileia, que Jesus expulsou. Era uma legião! Os bichos entraram nos porcos e se jogaram do penhasco no mar. Esse mesmo Jesus disse certa vez que o diabo é o pai da fake news porque mente desde o princípio. Talvez 2002 seja o ano dele, ano de eleição.

. A política só vai esquentar mesmo a partir de março quando a janela para a mudança de partidos acontece.

. O União Brasil pode levar o MDB e o PSDB, um sério problema para o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula.

. O jogo muda completamente!

. PT, PSB, PC do B e outros nanicos de esquerda estão propensos a formar uma federação verticalizada em todo o Brasil.

. No Acre, Jenilson seria o candidato a governador e Jorge Viana ao Senado.

. Ser der jogo, é claro, porque o PT quer mesmo é chapa puro sangue.

. O problema é que a maioria dos petistas querem Jorge Viana para o governo; sendo assim Jenilson vai para o Senado.

. Os petistas se irritam com isso!

. O problema do Brasil é que o poste está mijando no cachorro.

. Sem chances de acordo entre os cinco pré-candidatos ao Senado da base do governo; pode ser até seis com a deputada Mara Rocha que ainda não se decidiu.

. Mara também não descarta disputar o governo.

. O governador Gladson Cameli precisa ter cuidado quando falar de reajuste para servidor; nunca conte com o ovo no toba da galinha.

. A princípio o prefeito Bocalom resolveu o problema do transporte coletivo na cidade, falta iluminação pública e recuperação de ruas.

. Por partes, como diria o Jack.

. Bom dia!