Polo Agroflorestal de Xapuri recebe equipamentos para casa de farinha mecanizada

Os produtores de farinha no Juruá, especificamente em Cruzeiro do Sul, tiveram uma boa noticia relativa as taxas de impostos sobre a circulação do produto. Em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul na manhã do último sábado(12), o grupo recebeu a garantia da redução do IMCS sobre o transporte interno do produto, causando um impacto positivo de R$ 7,00 de redução sobre o preço de cada saca.

Ao lado do presidente da Câmara, vereador Franciney e de outros vereadores, Nicolau anunciou que a proposta recebeu sinal verde do executivo e que será levada para apreciação na Assembleia, onde ele se comprometeu de atuar pessoalmente para a aprovação da proposta.

“ A gente vinha ouvindo os produtores que relataram as perdas financeiras com o valor do imposto praticado. O governador autorizou a SEFAZ a realizar um estudo e esse projeto já foi para a Assembleia. O governo dando total isenção na entrada da farinha, com isso o produtor rural não vai pagar esse importo e vai mudar toda nossa cadeia de produção, disse Nicolau.

O governador Gladson Cameli também comentou sobre a proposta, destacando atuação do presidente Nicolau à frente da pauta.

“São ideias com essa, idealizada por vossa excelência e pelo deputado Luz Gonzaga que o legislativo cada vez mais mostra sua presença, o compromisso com o povo. Porque a partir do momento que o estado abre mão de arrecadar uma receita que não vai sofrer impacto, nós estamos aí cuidando de milhares de pessoas que precisam melhorar a sua arrecadação, gerar emprego e renda. Então essa iniciativa sua, quem ganha, ganham todos, e é juntos que a gente vai cada vez mais construir um estado forte”, falou o governador.

Maior produtor de farinha de mandioca da região norte, Cruzeiro do Sul é referência na exportação do produto que também circula em grande escala dentro do Estado. O incentivo fiscal que o projeto vai ofertar aos produtores e comerciantes que atuam diretamente na compra e venda, vai fortalecer ainda mais o setor, avalia Nicolau.