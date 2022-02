Gladson desabafa e pede paciência aos servidores quanto a reajuste salarial: “Não se deixem levar pelo ano político”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais neste domingo, 13, para, mais uma vez, informar que o governo ainda não tem um percentual definido em relação ao aumento que será dado aos servidores públicos.

No entanto, Gladson mandou um recado aos opositores que tentam usar o assunto como manobra política visando as eleições deste ano. “O maior interessado nesse aumento, sou eu. Não vou usar as eleições para dar esse aumento, se preciso for eu não sou candidato, mas, não vou colocar a folha de pagamento em risco. O aumento pode agradar a alguns e outros não”, declarou.

Em meio à live, Gladson lembrou o período de instabilidade do governo nos anos 90, onde os servidores não recebiam os salários em dia. “Teve um governador que deu um aumento abusivo e comprometeu a folha de pagamento. Temos que agir com responsabilidade. Não se deixem levar pelo ano político”, comentou.

Por fim, o chefe do executivo acreano destacou as recentes ações do governo em prol da população. “Vamos fazer concurso público, chamamos cadastro de reserva, concurso da saúde e vamos continuar com pautas positivas”, ressaltou.

