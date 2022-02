Setor de serviços respondeu por 48,5% do emprego no Acre em 2021

No acumulado do ano de 2021, o saldo de 8,117 mil postos de trabalho no Acre teve, no setor de serviços, sua maior contribuição, com 3.940 vagas criadas.

Já o comércio agregou outras 2.320 vagas e, a indústria, gerou 891. As atividades de construção criaram 907 vagas, enquanto agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura tiveram 59 novas vagas com carteiras assinadas.

O ano de 2021 fechou com um estoque de 90.899 trabalhadores com carteira assinada no Acre. O estoque é a quantidade total de vínculos formais ativos. No acumulado do ano, apresentou variação de 9,09%, na comparação com o estoque de dezembro de 2020.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o boletim completo de janeiro de 2022.