Mulher sob efeito de droga cai de ponte e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

A tabela de vacinação contra a Covid-19 realizada em todo o Acre mostra que o município de Assis Brasil, localizado no Alto Acre, é o que mais vacinou com a primeira e segunda dose. Já o município de Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, aparece em último lugar em três situações: primeira, segunda e as duas doses juntas.

Em relação à dose de reforço, Jordão aparece em primeiro lugar no estado e Brasiléia em último. Os dados foram divulgados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). A capital, Rio Branco, não aparece em primeiro lugar no ranking de imunização em nenhuma das doses da vacina contra a Covid-19.

Na primeira dose, Rio Branco está em nono lugar entre as cidades acreanas, vacinando 86% da população a ser alcançada. Na segunda dose, a capital é a oitava cidade e atingiu 73% dos vacináveis. Nas duas doses juntas é a sétima do Acre, atendendo a 79,51% do público alvo. Na dose de reforço, a capital está em quinto lugar, tendo imunizado 42% da população. A tabela de vacinação das crianças não foi divulgada.

Vale do Juruá

Das 5 cidades do Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul é a que mais vacinou e Rodrigues Alves está em último lugar no ranking do Acre. Na aplicação da primeira dose da vacina, Cruzeiro do Sul é o quinto município do Acre com 99, 89% do público alvo imunizado.

Mâncio Lima é o sexto, com 93, 89 % das pessoas vacinadas, seguido de Porto Walter, que é o oitavo e chegou a 87, 93% das pessoas. Marechal Thaumaturgo é o décimo segundo com 83,62% do público alvo alcançado e Rodrigues Alves, em último, só atingiu 47% da população.

Na segunda dose as colocações são: Cruzeiro do Sul em 2°, chegando a 85, 19% dos vacináveis, Mâncio Lima é 7° com 64% de imunização, Porto Walter é o 9° chegando a 70, 24 % da população, seguido de Marechal Thaumaturgo com 66,81% das pessoas imunizadas. Rodrigues Alves é o último com 47, 48 % da população atingida.

Quanto as duas doses juntas, Cruzeiro é o 4° do Acre com 92, 13% da população alcançada, Mâncio Lima é o 6° com 83, 60% do público alvo alcançado, Porto Walter é o 8° tendo vacinado 78, 82% das pessoas, Marechal Thaumaturgo é o 12° com 75,21% da população alcançada. Rodrigues Alves mais uma vez é o 22° colocado com 53, 82% dos vacináveis contemplados.

Quando se trata da dose de reforço, Mâncio Lima é o 6° colocado no ranking estadual tendo imunizado 16,39% da população. Cruzeiro do Sul aparece em 11° lugar alcançando 15, 28% dos vacináveis, Marechal Thaumaturgo, é o 14° do Acre contemplando 13, 72% das pessoas, Porto Walter é o 16° alcançando 12,33% do público alvo e Rodrigues Alves está em 19° lugar tendo vacinado 9,45% dos moradores.

A coordenadora do Plano de Imunização de Rodrigues Alves, Débora Caroline Holanda, disse que a vacinação já está sendo Intensificada no município. “Estamos atuando principalmente de casa em casa buscando aumentar o índice de vacinados no município”, citou.