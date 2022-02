Gladson visita navio-hospital e agradece Marinha por serviços de saúde no Juruá

Em visita ao Navio de Assistência Hospitalar Dr. Montenegro neste sábado, 12, na cidade de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli agradeceu à equipe pelos 20 mil atendimentos na área de saúde ofertados anualmente pela Marinha aos moradores da região e garantiu novidades para as próximas viagens.

Por meio de uma parceria com a Marinha, o Estado e o Ministério Público vão oferecer serviços de cidadania como expedição de Registro Geral – RG nas Carteiras de Identidade.

“Só tenho a agradecer aos guerreiros da Marinha do Brasil pelas missões anuais. E vamos expandir essa parceira levando l, a partir do próximo ano, além da saúde, a documentação para nossos ribeirinhos cumprindo o que está na Constituição, que é levar o Estado para perto da população. Aqui os governos federal e estadual unem forças e eu só tenho a agradecer ao presidente Bolsonaro pelo apoio”, explicou o governador.

Meta de atendimentos no Juruá

O navio-hospital já está em Cruzeiro do Sul há cerca de um mês, atracado no Porto da Várzea, ofertando consultas médicas e odontológicas para a população do município. Ele partirá neste domingo, 13, para o Alto Juruá, com destino a Marechal Thaumaturgo, onde a embarcação não chegava desde 2016 por causa do baixo volume das águas do manancial. Para a navegação, o nível necessário é de 10 metros.

O comandante da Flotilha do Amazonas, Marcelo Nascimento, acredita que o navio deverá chegar até Marechal Thaumaturgo onde ficarão por 5 dias, em seguida vão atender a população de Porto Walter, descendo para Rodrigues Alves e voltando para Cruzeiro do Sul na primeira quinzena de março.

“Nós temos especialidades como a ginecologista e a odontologia. Em 2020 e 2021 por causa da pandemia tivemos menos atendimentos mas agora em 2022 queremos voltar a média de 20 mil atendimentos para a população do Juruá”, afirma.

“Orgulho por minha família ter construído esse navio que salva vidas”, diz Gladson

Percorrendo as instalações do navio-hospital nesta 22° edição da viagem para o Vale do Juruá, Cameli lembrou que a embarcação foi construída por seu tio, o ex-governador Orleir Cameli.

Orleir presenciou o sofrimento da mãe, Marieta Cameli, no parto do filho Eladio Cameli, pai de Gladson, quando a família morava no Rio Cruzeiro do Vale, no Alto Juruá, e precisou de atendimento médico de urgência, tendo que ser transportada para Cruzeiro do Sul.

“Foi um momento de dificuldade de saúde para minha avó e meu tio Orleir disse que se um dia fosse governador faria um navio que pudesse atender a população que mora às margens dos rios e ele fez. Hoje a equipe desse navio salva vidas e isso me orgulha”.

O navio foi construído em 1997 sob encomenda do então governador Orleir Messias Cameli, em Manaus. Prestou assistência nos rios da região e ficou aportado em Cruzeiro do Sul, até que em janeiro de 2000, foi cedido pelo ex-governador Jorge Viana, por meio de cessão de uso, à Marinha do Brasil, que dotou a embarcação com modernos equipamentos que permitem a realização de vários tipos de exames como de ultrassonografia.

A história do navio-hospital já foi contada na Rede Globo de Televisão por meio do Programa Caldeirão do Huck. Em junho de 2019, Luciano Huck acompanhou pessoalmente o atendimento médico feito à moradores dos Rios Juruá, Tefé e Solimões na Amazônia, a vida da comunidade ribeirinha e da tripulação do navio.

Doutor Montenegro é uma homenagem ao médico acreano Doutor Manuel Braga Montenegro, nascido na cabeceira do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul, no dia 14 de março de 1927. Formado em medicina em 1956, retornou para Cruzeiro do Sul – AC, onde começou a trabalhar como médico, dando atenção especial aos hansenianos.