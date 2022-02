Em Brasiléia, associação é contemplada com equipamentos agrícolas e casa de farinha 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, realizou a entrega de equipamentos para a associação dos moradores e produtores rurais do Porto Carlos.

A cerimônia de entrega foi realizada na sexta-feira (11), na residência do senhor Elias Timóteo. O investimento é no valor de R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais).

A moradora da comunidade Porto Carlos, Raife Cavalcante, agradeceu o investimento. “Nós da associação estamos muito felizes com a chegada dos equipamentos agrícolas e a casa de farinha. Agradeço ao Governador, ao secretário Israel e à Prefeita Fernanda Hassem por ajudar nossa comunidade”, ressaltou Raife Cavalcante.

A prefeita esteve presente na entrega acompanhando o secretário de estado de meio ambiente Israel Milani representando o Governo do Acre, também estavam o representante da secretaria de estado do governo (SEGOV) no Alto Acre Joelson Pontes, vereadores Marquinhos Tibúrcio, Jorge da Laura, Elenilson Cruz, Rogério Pontes e Leonir Castro, secretários municipais e moradores do ramal Porto Carlos.

O secretário de estado do meio ambiente, Israel Milani, destacou as iniciativas do governo no Alto Acre. “Eu sempre gosto de enfatizar que cuidar do Meio Ambiente é primeiro cuidar das pessoas. Conseguimos nesses três anos de gestão inverter os custos com a parte administrativa e fazer o recurso chegar na ponta, nas comunidades. É com entregas de equipamentos para fortalecimento da agricultura familiar, manutenção de ramais, com a descentralização da política, que estamos melhorando a vida das pessoas e buscando reduzir a pressão sobre o desmatamento”, informou Israel Milani.

Fernanda Hassem falou a respeito da entrega dos equipamentos para os moradores. “Hoje é um dia de alegria e gratidão junto à comunidade do Porto Carlos. Esses equipamentos irão beneficiar pais e mães de família, e trazer esperança para as pessoas que aqui moram. Nossa gratidão ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na pessoa do Secretário Israel Milani. Nós entes públicos estamos aqui para servir as pessoas”, enfatizou.