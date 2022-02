Acre encerra 2021 com mais de 2,5 mil empresas fechadas

O ex-senador e governador do Acre, Jorge Viana, voltou a se encontrar com o presidente Lula nesta sexta-feira (11), conforme publicação do político acreano em suas redes sociais no começo desta noite. Os dois haviam estado juntos pela última vez no dia 2 de janeiro deste ano.

“Já SEXTOU a esperança no horizonte do Brasil – essa brincadeira com o Hino da Independência me veio à cabeça hoje, depois de uma conversa com o presidente Lula sobre a vida dos brasileiros, a pacificação do país e retomada do desenvolvimento sustentável com inclusão e oportunidade para todos”, postou Viana.

De acordo com a postagem de Jorge Viana, na conversa falaram dos tempos de prosperidade que o Acre viveu, “onde nosso povo ganhou com os programas públicos que fizemos juntos. Lembramos quanta coisa bacana estava acontecendo no Brasil, com os jovens, idosos e com quem queria trabalhar, produzir e prosperar”.

Viana encerrou a publicação conjecturando as próximas eleições, tanto no âmbito nacional quanto estadual. “Por isso a gente analisa a possibilidade de entrarmos juntos na luta de 2022. Eu tenho muita fé em Deus que estes tempos vão voltar”, expressou o ex-governador.