Petecão representa o Brasil em encontro de países da América

Pelo menos 26 dos 110 quilômetros da BR-317 que ligam as cidades acreanas de Brasiléia e Assis Brasil, estão em péssimas condições de manutenção e trafegabilidade, segundo denuncia o presidente do Sindicato dos Taxistas de Brasiléia, Lourenço Martins, em entrevista concedida ao jornal O Alto Acre. A estrada também é a única ligação terrestre do Acre com o Peru.

O taxista afirma que a situação da rodovia federal nesse trecho começou a ficar ruim a partir do começo de 2020 e que veio se agravando com o passar do tempo. De acordo com ele, os profissionais continuam a fazer o percurso entre as duas cidades pela força da necessidade de trabalhar, mas ressalta que não existem, atualmente, condições para isso.

“É um descaso não só com a nossa categoria, mas com toda a população que precisa trafegar nesse trecho. A gente vem enfrentando essa situação desde o começo de 2020, aguardando que o governo faça um tapa-buracos ou um recapeamento, mas isso não está acontecendo. Hoje, o taxista não tem condição de trafegar. Vamos porque temos que trabalhar, mas dizer que a estrada oferece condição, não oferece”, afirma o sindicalista.

O vereador de Brasiléia Marquinhos Tibúrcio, do MDB, que também é taxista, afirma que já fez indicações à Mesa Diretora da Câmara para que o assunto seja tratado pela Casa. Segundo ele, não há uma resposta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou da empresa que o órgão federal diz estar contratada para executar os serviços de reparos na rodovia.

“Está uma pouca vergonha esse trecho da estrada que a gente acabou de citar aqui, então a gente não tem uma resposta do DNIT ou da empresa, se é que essa empresa realmente ganhou a licitação. Segundo informações, a empresa está aí nesse embrulho, enrolando para fazer esse trecho, mas o governo precisa tomar pé, precisa resolver, realmente, essa situação de uma vez por todas”, disse.

Consultado, o superintendente regional do DNIT no Acre, Carlos Moraes, informou que “o trecho em questão está com empresa contratada e que após a disponibilização de orçamento os reparos serão iniciados”. Ele também respondeu sobre as obras de recuperação de um rompimento da BR-317 entre Xapuri e Epitaciolândia ocorrido em março do ano passado.

“Temos empresa contratada para as duas situações. O local do rompimento, estamos aguardando o verão para fazer o serviço definitivo, e o desvio está sinalizado e seguro”, garantiu.