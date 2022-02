Idoso que matou morador de rua a pauladas é internado no Hospital de Saúde Mental 

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou as redes sociais nesta sexta-feira,11, para parabenizar o governador Gladson Cameli (Progressistas), com um grande outdoor, pela convocação dos 200 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar.

A promessa feita pelo parlamentar foi realizada na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) em 2021 e reforçada esse ano. Vale lembrar, que nas eleições de 2018, Roberto esteve reunido com Cameli e os integrantes do CR, onde na ocasião, foi assinado o termo de compromisso do atual governador. “Palavra dada, é palavra cumprida. Eu prometi que no dia que o governador convocasse todos do cadastro de reserva da Polícia Militar eu faria um outdoor o parabenizando e essa imagem mostra o cumprimento da minha palavra”, declarou.

Duarte destacou ao ac24horas que sua promessa foi cumprida de maneira hábil. “O dele [Gladson] demorou 3 anos, o meu, um dia”, alfinetou.

Por fim, em sua postagem, Duarte cobrou a convocação dos demais integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil, assunto que o próprio chefe do executivo já afirmou que deverá anunciar um quantitativo de novos integrantes convocados pelo Palácio Rio Branco. “Parabéns Gladson! Quem ganha é a nossa população! A luta segue pela convocação daqueles que estão no cadastro de reserva da Polícia Civil”, escreveu.