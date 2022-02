CRM-AC diz que condição do hospital de Sena Madureira é desumana

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargador Francisco Djalma, recebeu, na manhã desta sexta-feira (11), 1.168 novas urnas modelo 2020. A previsão é que 57% das novas urnas sejam usadas no pleito eleitoral deste ano.

O desembargador Francisco Djalma destacou que as mais de mil urnas deverão atender, especialmente, as pessoas com necessidades especiais. “Ela traz acesso de aperfeiçoamento para o processo eleitoral”, declarou.

A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Rosana Magalhães, enfatizou que os novos equipamentos contam com novo design, teclado do terminal do eleitor foi reposicionado em relação à tela de LED e o terminal do mesário passa a ter uma tela sensível ao toque, além de um leitor de identificação biométrica com maior área de captura. “A proposta é que a cada nova urna ela traga novidades, então, a questão da tela é maior e a libras para atender os eleitores”, ressaltou.

A urna eletrônica 2020 não será o único modelo a ser usado nas Eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adquiriu cerca de 225 mil urnas desse tipo para uso no pleito deste ano em todo o país.

O TRE passará a contar no pleito eleitoral deste ano, com mais de 2.787 urnas nos 22 municípios. No Acre, existem 2.200 sessões eleitorais.

Entre as 577.125 urnas que serão utilizadas no país inteiro, incluindo as chamadas urnas de contingência (usadas para substituir as que apresentarem problemas), cerca de 73 mil serão do modelo 2009, quase 118 mil serão do modelo 2010 e outras cerca de 35 mil serão do de 2011. Haverá ainda equipamentos de 2013 (30.142) e 2015 (95.885).