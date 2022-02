Vereadores aprovam requerimento cobrando acesso aos números da vacinação infantil

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou hoje a antecipação do resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para esta quarta-feira (9), às 19h. Participantes, no entanto, relatam dificuldades e falhas técnicas ao acessar o resultado da prova na “Página do Estudante”. Além disso, alguns também dizem que a nota não aparece. Inicialmente, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) havia divulgado a data do dia 11 de fevereiro para os resultados.

“Realidade: não apareceu nada”, disse um dos participantes no Twitter. “Continua aparecendo só ‘anos anteriores'”, reclamou outro. “O sistema de vocês é tão ruim, que vocês antecipam pra realmente aparecer no dia previsto [11 de fevereiro] sem atraso”, protestou um terceiro.

A reportagem do UOL com o Inep, responsável pela divulgação das notas. De acordo com o instituto, os resultados individuais (notas) dos participantes do Enem 2021 já foram calculados e estão prontos para divulgação. O Inep esclarece que “está sendo finalizado o carregamento da base e que tudo estará normalizado nas próximas horas”.

O Ministério da Educação também foi contatado, mas não respondeu a reportagem. O texto será atualizado em caso de retorno.

Segundo informou Danilo Dupas, presidente do Inep, a edição de 2021 do Enem terminou com abstenção de 29%. Apenas 2,17 milhões de estudantes participaram dos dois dias de provas, o menor número desde 2004. Ao todo, a prova foi entregue a 1.747 municípios em 10.600 escolas, com 41 voos da FAB e 130 carretas.

Na ocasião, Ribeiro negou qualquer interferência da sua gestão na prova do Enem, finalizada no dia 28 de novembro. Como argumento, ele disse que as questões da prova tiveram uma cara “contemporânea e mais próxima à esquerda”.

Ele respondia em coletiva às acusações de supostas interferências do Inep, denunciada por servidores contra o presidente Danilo Dupas, dias antes da aplicação da prova. Mais de 20 servidores de gerência se demitiram em contraposição a Dupas. Pouco depois, no entanto, o ministro disse que a prova teria “a cara do governo”.

221 mil vagas no Sisu

O Ministério da Educação (MEC) ofertará 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior na primeira edição de 2022 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Segundo o MEC, mais de 84,5% das vagas são para instituições federais (universidades e institutos).

Para participar desta edição do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

As inscrições para o Sisu serão abertas na próxima terça-feira (15) e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 18, horário de Brasília. As vagas são para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior.

Os interessados podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também será possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu.