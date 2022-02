Após ano instável, setor de serviços do Acre encerra 2021 com 2º maior crescimento do país

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Em dezembro de 2021, o volume de serviços no Acre cresceu 7,1% em relação a novembro, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta quinta-feira (10) pelo IBGE. Esse percentual é o 2º maior do país naquele mês, empatando com Mato Grosso do Sul e perdendo apenas para o Distrito Federal, onde os serviços avançaram 9,3%.

No Brasil, o setor de serviços cresceu 1,4% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Com isso, em nível nacional, ampliou o distanciamento com relação ao nível pré-pandemia, situando-se 6,6% acima do nível de fevereiro de 2020, e alcançou seu maior o patamar desde agosto de 2015.

Comparando os resultados de dezembro de 2021 com dezembro de 2020, os serviços do Acre cresceram 8,4%, encerrando o ano com saldo positivo, já que novembro houve queda de 3,3%. Os resultados de novembro e dezembro mostram a instabilidade sofrida pelos serviços no Acre ao longo de 2021.

Frente a dezembro de 2020, o setor teve sua décima taxa positiva consecutiva: 10,4%. No acumulado do ano, o volume de serviços fechou 2021 com alta de 10,9% frente a igual período do ano anterior, recorde da série histórica iniciada em 2012. O acumulado nos últimos doze meses foi de 9,5% em novembro para 10,9% em dezembro de 2021, mantendo trajetória ascendente desde fevereiro de 2021 (-8,6%).

O avanço de 1,4% do volume de serviços de novembro para dezembro de 2021, foi acompanhado por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para os ganhos vindos de transportes (1,8%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (2,6%), com ambos avançando pelo segundo mês consecutivo.

As demais expansões vieram de outros serviços (1,4%) e de serviços prestados às famílias (0,9%), com o primeiro reduzindo a magnitude de crescimento frente a novembro (4,2%); e o último emplacando o nono avanço seguido, período em que acumulou 61,6% de expansão. A única taxa negativa do mês foi dos serviços de informação e comunicação (-0,2%) que devolveu uma pequena parcela do ganho obtido em novembro (4,7%).

A média móvel trimestral cresceu (0,8%) no trimestre encerrado em dezembro de 2021 frente ao nível do mês anterior, após ligeira variação positiva de 0,1% em novembro. Entre os setores, quatro deles acompanharam o crescimento do índice global: os serviços prestados às famílias (1,8%), os transportes (1,3%), os serviços de informação e comunicação (0,7%) e os profissionais, administrativos e complementares (0,3%). Por outro lado, apenas os outros serviços (-0,5%) tiveram resultado negativo no trimestre terminado em dezembro de 2021.