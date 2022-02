Acidente grave na BR-317 envolve viatura do Samu e caminhão boiadeiro

Uma colisão entre uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Brasiléia e um caminhão boiadeiro, ocorrida no fim da tarde desta quarta-feira (9), na BR-317, deixou um dos socorristas com fraturas em uma das pernas e o outro com escoriações.

De acordo com informações do jornal O Alto Acre, a ambulância retornava da capital após fazer uma transferência de paciente quando não conseguiu frear e bateu na traseira do caminhão que seguia no mesmo sentido. Com a violência do choque, Rilsomar Nunes Gomes, de 59 anos, ficou preso às ferragens.

Militares do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, resgatando o socorrista com o uso de equipamentos específicos para esse fim. Ele foi levado para o Hospital Regional de Brasiléia, de onde seria transferido para Rio Branco. O segundo socorrista sofreu ferimentos leves.