Prefeito de Porto Walter nomeia novo secretário de Educação

A agência do Banco Bradesco de Cruzeiro do Sul não abriu na última sexta-feira, dia 4. Nesta segunda-feira, 7, sendo o 5º dia útil do mês, o banco paga uma média de 300 beneficiários do INSS, além de colaboradores de empresas particulares. As filas são quilométricas em frente à instituição bancária e há uma grande aglomeração na porta da agência gerando confusão. Segundo a gerência, dos 12 funcionários do Banco, 8 estão com Covid-19 e só 4 trabalham para atender a clientela.

A Polícia Militar foi chamada ao local pela gerência do banco, bem como a Vigilância Epidemiológica do município. O motivo ,segundo a gerência, foi evitar confusão porque vários clientes queriam entrar na agência e muitos estavam sem máscaras.

A dona de casa Célia Aparecida Souza levou a mãe de 75 anos para sacar o benefício do INSS, mas não teve coragem sequer de tirar a idosa de dentro do carro. “Não tem condição de tentar entrar com essa multidão na porta. Minha mãe está vacinada, mas os casos de Covid aqui em Cruzeiro do Sul só aumentam. Mesmo precisando muito do dinheiro vamos pra casa sem nada”, conta.

O gerente do Bradesco de Cruzeiro do Sul, Farid Milet, cita que na semana passada 3 funcionários testaram positivo pra Covid e, seguindo um protocolo, a agência foi fechada na sexta para uma sanitização. Todos os demais servidores foram testados e mais 5 testaram positivo.

Farid relata que nesta segunda, 1 colaborador está na porta e 3 dentro da agência. “Hoje o objetivo é atender um maior número possível de pessoas mas sem pôr em risco os clientes e os servidores. Por isso tivemos que chamar a polícia e a vigilância. Amanhã a situação já melhora com 3 servidores a mais porque funcionários já poderão retornar ao trabalho e também tivemos reforço”, explica.