Idosos com comorbidade são as vítimas fatais na nova onda de Covid-19 no Juruá

A tradicional Praça de Táxi de Cruzeiro do Sul vai ser reformada pelo governo do Estado e prefeitura do município. Com o início das obras nesta quarta-feira, 9, os taxistas tiveram que passar a fazer ponto no gamelão da Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, onde uma tenda foi montada para abrigá-los enquanto a obra perdurar.

O acordo entre o governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul para a reforma da Praça de Táxis foi firmando em novembro do ano passado e o investimento é de R$ 240 mil. O piso e o telhado serão refeitos, a pintura revitalizada e o local ganhará lâmpadas de LED.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Cruzeiro do Sul, Adriano Silva, cita que a Praça de Táxi estava precisando de uma reforma, principalmente no piso, mas se preocupa com o tempo em que terão que ficar fora do local, que é referência para a clientela.

“A praça é um local de referência há mais de 40 anos, local de grande fluxo de pessoas. Lá temos nossa TV e até Sky, além do telefone pelo qual recebemos as chamadas de corridas. A reforma é necessária e nós agradecemos ao governo e prefeitura, mas só queremos que a obra não atrase. Marcaram para três meses, mas sabendo como são essas obras públicas e esperamos um período maior, o que nos preocupa”, pontua Adriano.

Ponto tradicional

Os taxistas fazem ponto na área central de Cruzeiro do Sul desde os anos 60. Em 1972 foi criada a primeira cooperativa de taxistas do município que passou a funcionar no mesmo local onde está hoje a Praça de Táxi.

Em 2004, o então prefeito Cezar Messias fez a praça nos moldes atuais, com a cobertura transparente. Segundo Adriano, as características da Praça serão mantidas. “Não existe outra Praça de Táxi como a nossa e queremos que siga da mesma forma”, destaca.