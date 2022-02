“Falo palavrão, mas não roubo”, diz Bolsonaro em viagem ao Nordeste

Os cofres municipais do Acre recebem, no dia 10 de fevereiro, o 1º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês de fevereiro.

O valor a ser distribuído entre as 22 prefeituras soma R$78.996.474,54, sem o desconto da retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

No País, as prefeituras vão receber R$ 11.038.691.798,32. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 13.798.364.747,90.

Comparado com o mesmo decêndio do ano anterior, o 1º decêndio de fevereiro de 2022 apresenta crescimento de 32,66%. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Quando o valor do repasse leva em conta a inflação do período, comparado ao mesmo período do ano anterior, o crescimento registrado é de 21,87%.